ABD'den, Hindistan'a uyarı! 'Rusya ile sakın...'

Hindistan, Moskova'ya yaptırım uygulayan Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ilişkin oylamada çekimser kaldı. Rusya’nın en büyük silah tedarikçisi olan Hindistan, Rus petrolünü satın almayı ise sürdürüyor.

Ancak Yeni Delhi de Batı'nın Pekin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisi konusundaki endişesini paylaşıyor. 2020 yılında Himalayalar sınırında çıkan çatışmada 20 Hint ve 4 Çinli asker hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dalip Singh, Yeni Delhi ziyareti sırasında Hindistan'ın herhangi bir çatışma durumunda Rusya'ya güvenemeyeceğini söyledi.

Singh açıklamasında, “Çin, Kontrol Hattını bir kez daha ihlal ederse, Rusya'nın Hindistan'ı savunmaya geleceğine kimsenin inanacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Batı'nın sert yaptırımlarına maruz kalan Moskova, geçtiğimiz Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesine yanıt olarak Çin ile ‘sınırsız’ bir ortaklık ilan etti.

Dün Yeni Delhi’ye giden Lavrov’un bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Hindistanlı mevkidaşı ile görüşmesi bekleniyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan ve Rusya, ticaret alışverişlerini kolaylaştırmak ve Rus bankalarına uygulanan Batı yaptırımlarını atlatmak için rupi ve ruble ile bir ödeme mekanizması kurmaya çalışıyor.

Singh, ABD'nin dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Hindistan'a enerji ve savunma kaynaklarını çeşitlendirmede yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD, Avustralya ve Japonya'nın da içinde bulunduğu ‘QUAD’ ittifakının bir üyesi olan Hindistan Çin'e karşı Asya’da önemli bir güç olarak görülüyor.