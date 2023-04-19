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Gündem ABD'den Halkbank kararı! Noldu şiştiniz mi?
Gündem

ABD'den Halkbank kararı! Noldu şiştiniz mi?

Yeniakit Publisher
2023-04-19 18:18:00 -
ABD'den Halkbank kararı! Noldu şiştiniz mi?

ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan merkezli ABD 2. Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararını iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti. Kararın ardından Halkbank hisseleri yüzde 9,9 yükseldi.

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın, İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de cezai suçlamalardan kaçınmak için yaptığı teklifi destekledi.

Yargıçlar, kovuşturmanın devam etmesine izin veren bir alt mahkeme kararını iptal etti. Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirme emri verdi.

Ne olmuştu?

Halkbank, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki para servis sağlayıcıları ve paravan şirketleri kullandığı iddiasıyla 2019 yılında New York'ta suçlanmış ve banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmemişti.

ABD'nin Halkbank kararı sonrası "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" deyip ABD uşaklığı yapan Cumhuriyet'in, İsviçre'deki şirketin sahipliğindeki Sözcü'nün ve sosyalist geçinen emperyalist uşaklarının ne diyeceği merak konusu oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

10 milyar dolar ceza çıkacağını, Halkbank'ın iflas edeceğini ve hatta Türkiye'nin iflasa sürükleneceğini iddia eden malum kesim, ABD'nin kararı sonrası baltayı bir kez daha taşa vururken "Noldu şiştiniz mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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