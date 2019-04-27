ABD’den “Hainlere” fon desteği!

Serkan Çelik yeniakit.com.tr

Gezi olaylarında yer alan “Eşcinsel Örgüt”e büyük partiler halinde aktardığı paralarla gündeme gelen NED’in Honduras’tan Mısır’a, Türkiye’den Venezuella’ya kadar birçok ülkede yönetimleri devirerek yerlerine “ABD-İsrail”in çıkarlarına “hizmet” eden yönetimleri getirmek için “organik aydın”ları fonladığı biliniyor.

Millenium Century Corporation

NED’in alt kuruluşlarından biri olan Millenium Century Corporation’un Türkiye’deki faaliyetlerini yeniakit.com.tr olarak daha önce defalarca gündeme getirmiştik. Bugüne kadar buna sessiz kalanlardan biri de Emre Erciş.

Muhalif haberleri yayınlayanlara ABD fon desteği!

Siyasi iktidarı hedef alan yorumlarıyla dikkat çeken Erciş, “ABD kongresine bağlı NED her yıl sadece Türkiye’ye milyonlarca dolar fon dağıtıyor. Bu paralarla haber siteleri kurduruyor, ve mevcut siyasi iktidara muhalif haberler yayınlatıyor. Peki bunu niçin yapıyor, ulusal çıkarlarımız için ulusal çıkarları için mi? Türkiye’nin en önemli sorunu bu; “HİBE ve FON” adı altında oluşan ilişki networkü.” İfadelerini kullanarak itiraf gibi bir açıklama yapmıştı.

Neden NED?

NED, bütçesinin tamamı ABD tarafından karşılanan bir kuruluş. NGO, sivil toplum örgütü görüntüsünde çalışıyor ama kaynağı ABD derin devleti ve para dağıtım kararları mutlaka Dışişleri Bakanlığı’nın tasdikinden geçiyor.

Darbeci sendikalara da para dağıtıyor

NED’e bağlı altı kuruluşlar; ülkelerdeki “bir kısım medya”yı, sendikaları, “organik aydınları” fonluyor.

FETÖ aparatı gazeteleri fonlamıştı

FETÖ aparatı Taraf gazetesine büyük miktarlarda fon aktaran NED’in ve diğer “fon” kaynaklarının üzerine gidilmesi bir “BEKA” meselesi olarak öne çıkıyor

Hablemitoğlu ifşa etmişti ama üzerine gidilmedi!

Bir FETÖ Cinayetine Kurban giden Necip Hablemitoğlu, Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında, Alman Vakıfları’nın Türkiye’deki “hain aydınları” ve “gazeteleri” fonladığını belirtirken, ABD’nin “derin devlet bağlantılı” sözde sivil organizasyonlarının bu alanda çok daha önde olduğunu belirtmişti. Hablemitoğlu, kitabında ABD tarafından fonlanan sivil toplum örgütlerinin isimlerini de vermişti. Bu örgütlerinin tamamının “Kemalizm” propagandası yapan örgütler olması da dikkat çekici bir durum olarak değerlendirilmişti.

