0553 313 94 23

ABD’den “Hainlere” fon desteği!

ABD Kongresi’nin “ülkelerdeki hainlere destek organizasyonu” NED (National Endowment for Democracy), PKK ve FETÖ uzantısı “sözde sivil” örgütlere verdiği destek yağdırıyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:47
ABD’den “Hainlere” fon desteği!

 Serkan Çelik  yeniakit.com.tr 

Gezi olaylarında yer alan “Eşcinsel Örgüt”e büyük partiler halinde aktardığı paralarla gündeme gelen NED’in Honduras’tan Mısır’a, Türkiye’den Venezuella’ya kadar birçok ülkede yönetimleri devirerek yerlerine “ABD-İsrail”in çıkarlarına “hizmet” eden yönetimleri getirmek için “organik aydın”ları fonladığı biliniyor.

Millenium Century Corporation

NED’in alt kuruluşlarından biri olan Millenium Century Corporation’un Türkiye’deki faaliyetlerini yeniakit.com.tr olarak daha önce defalarca gündeme getirmiştik. Bugüne kadar buna sessiz kalanlardan biri de Emre Erciş.

Muhalif haberleri yayınlayanlara ABD fon desteği!

Siyasi iktidarı hedef alan yorumlarıyla dikkat çeken Erciş, “ABD kongresine bağlı NED her yıl sadece Türkiye’ye milyonlarca dolar fon dağıtıyor. Bu paralarla haber siteleri kurduruyor, ve mevcut siyasi iktidara muhalif haberler yayınlatıyor. Peki bunu niçin yapıyor, ulusal çıkarlarımız için ulusal çıkarları için mi? Türkiye’nin en önemli sorunu bu; “HİBE ve FON” adı altında oluşan ilişki networkü.” İfadelerini kullanarak itiraf gibi bir açıklama yapmıştı.

Neden NED?

NED, bütçesinin tamamı ABD tarafından karşılanan bir kuruluş. NGO, sivil toplum örgütü görüntüsünde çalışıyor ama kaynağı ABD derin devleti ve para dağıtım kararları mutlaka Dışişleri Bakanlığı’nın tasdikinden geçiyor.

Darbeci sendikalara da para dağıtıyor

NED’e bağlı altı kuruluşlar; ülkelerdeki “bir kısım medya”yı, sendikaları, “organik aydınları” fonluyor.

FETÖ aparatı gazeteleri fonlamıştı

FETÖ aparatı Taraf gazetesine büyük miktarlarda fon aktaran NED’in ve diğer “fon” kaynaklarının üzerine gidilmesi bir “BEKA” meselesi olarak öne çıkıyor

Hablemitoğlu ifşa etmişti ama üzerine gidilmedi!

Bir FETÖ Cinayetine Kurban giden Necip Hablemitoğlu, Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında, Alman Vakıfları’nın Türkiye’deki “hain aydınları” ve “gazeteleri” fonladığını belirtirken, ABD’nin “derin devlet bağlantılı” sözde sivil organizasyonlarının bu alanda çok daha önde olduğunu belirtmişti. Hablemitoğlu, kitabında ABD tarafından fonlanan sivil toplum örgütlerinin isimlerini de vermişti. Bu örgütlerinin tamamının “Kemalizm” propagandası yapan örgütler olması da dikkat çekici bir durum olarak değerlendirilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:47
  1. Millenium Century Corporation
  2. Emre Erciş
  3. Necip Hablemitoğlu
  4. Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkondan aşağı düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
    1. Balkondan aşağı düşen yaşlı kadın..
    2. KARÇEV Toplantısı yapıldı
    3. Diyarbakır’da ’Kardeşlik Hukuku’..
    4. 11 işçi akıma kapıldı: Ölü ve..
    5. Peyzaj Mimarı Akademisyenler..
    6. Esenyurt’ta mahalle sakinleri polis..
    7. Sahne Sırası Sende Türk Müziği..
    8. Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
    9. Tatvan’da Turizm Haftası etkinliği
    10. Vali Çağatay’dan Tatvan Halk..
    11. 21 yıldır sahte diploma ile..
    12. Balkondan düşen engelli vatandaş..
    13. Rus arama kurtarma römorkörü boğazdan..
    14. Cizre OSB’nin enerji sorunu sona eriyor
    15. Milletvekili Erol;" Maden ilçemizdeki..
    16. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    17. İlaç kullanmadan ağrılarınızdan..
    18. Muhtıraya muhtıralı restin 12. yıldönümü
    19. Başkale ilçesinde Kalaşnikof marka..
    20. Ordu’da toplu taşımada yeni dönem
    21. Bursa’da Sokak Basketbolu Turnuvası..
    22. GMİS 1 Mayıs’a davet etti
    23. Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı..
    24. Pazarcılara eğitim
    25. Cizre Kaymakamı Arıcan, başarılı..
    26. Bozdoğan: “Haklarınızı kimse yedirtmem”
    27. Özalp’ta kırmızı civa ile uyuşturucu..
    28. Delice’de yol ve kaldırım çalışmaları
    29. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu..
    30. Başkan Karagöl’ün kaynak arayışı
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Davutoğlu o ismi genel başkan yardımcısı yapacak
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Davutoğlu o ismi genel başkan yardımcısı yapacak
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!