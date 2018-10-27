ABD’den göstermelik ‘Cemal Kaşıkçı’ açıklaması
Orta Doğu’nun en büyük tehdidi olan küresel eşkıya ABD’den, Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine dair yeni bir ‘göstermelik’ açıklama geldi.27 Ekim 2018 Cumartesi 09:54
Küresel eşkıya ABD’nin Savunma Bakanı Jim Mattis, Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine dair açıklama yaptı. “Kuduz Köpek” nâmıyla meşhur Mattis, cinayesin, bölgesel istikrarın altını oyduğunu söyledi.
İstikrar ve ek tedbir açıklaması
Mattis, gazetecinin öldürülmesi gibi olayların Orta Doğu'daki istikrarı sarsabileceğini belirtti ve ABD'nin olayın sorumlularına karşı ek tedbirler alabileceğini söyledi.
“İstikrarın altını oyar”
Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi olayların Orta Doğu'daki istikrarın altını oyabileceğini belirten Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin olayın sorumlularına karşı ek tedbirler alabileceğini söyledi.
Vizelerin iptali hakkında açılama yapılmıştı
ABD, son olarak cinayete karışan kişilerin ABD vizelerini iptal edeceğini duyurmuştu.
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