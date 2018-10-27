0553 313 94 23

ABD’den göstermelik ‘Cemal Kaşıkçı’ açıklaması

Orta Doğu’nun en büyük tehdidi olan küresel eşkıya ABD’den, Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine dair yeni bir ‘göstermelik’ açıklama geldi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:54
ABD’den göstermelik ‘Cemal Kaşıkçı’ açıklaması

Küresel eşkıya ABD’nin Savunma Bakanı Jim Mattis, Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine dair açıklama yaptı. “Kuduz Köpek” nâmıyla meşhur Mattis, cinayesin, bölgesel istikrarın altını oyduğunu söyledi.

İstikrar ve ek tedbir açıklaması

Mattis, gazetecinin öldürülmesi gibi olayların Orta Doğu'daki istikrarı sarsabileceğini belirtti ve ABD'nin olayın sorumlularına karşı ek tedbirler alabileceğini söyledi.

“İstikrarın altını oyar”

Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi olayların Orta Doğu'daki istikrarın altını oyabileceğini belirten Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin olayın sorumlularına karşı ek tedbirler alabileceğini söyledi.

Vizelerin iptali hakkında açılama yapılmıştı

ABD, son olarak cinayete karışan kişilerin ABD vizelerini iptal edeceğini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:54
  1. Jim Mattis
  2. ABD
  3. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu
    1. Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit..
    2. Bu habere dikkat! Uzmanlar 2019 öncesi..
    3. Kan donduran olay! 'Kızını öldürdüm,..
    4. Operasyona giden Mehmetçik böyle..
    5. Doğal gaz ithalatı düştü
    6. Afganistan'da intihar saldırısı:..
    7. Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e sürpriz
    8. Eşi tarafından 8 yerinden bıçaklayarak..
    9. Fenerbahçe'de Andrea Ranocchia sesleri
    10. "Ayrılım" demişti! Beşiktaş, Quaresma..
    11. ‘Devlet imarda barış elini 6 ay daha..
    12. Dolar ve euronun kaybettirdiği hafta..
    13. Türkiye 153 ülkeye makarna ihraç ediyor
    14. Sakatlarla boğuşan Galatasaray'a 5..
    15. "İsrail Müslümanlar arasında ihtilaf..
    16. SOM mühimmatı için imzalar atıldı
    17. Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı!
    18. Tarih belli oldu! Poroşenko,..
    19. Hulusi Akar: Personel sayısı azaldı,..
    20. Müteahhitlere ‘kontrat’ uyarısı
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri