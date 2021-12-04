ABD'den fonlanan dernekler hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Amerikan merkezli bir vakıftan Türkiye’de faaliyet gösteren medya, siyaset ve kadın derneklerine yapılmış bağışlarla ilgili olarak 'yerel mevzuata aykırılık olduğu' gerekçesiyle işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan denetimler ve DEBRİS üzerinden yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda Amerikan Chrest Vakfı tarafından Türkiye'de 10 kadar derneğe toplamda 2 milyon 75 bin 477 Dolar destek verildiği belirlendi.

Genel müdürlüğün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda; bazı dernekler tarafından, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği ve öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediği, vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir."

Hakkında işlem başlatılması istenen dernekler şunlar:

•Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği

•Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği

•Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği

•Serbest Fikirler Derneği

•Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği

•Demokrasi Barış Araştırmaları Merkezi Derneği

•Kamusal politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği

•Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Derneği

•Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

•Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği

•Mekanda Adalet Derneği

Daha önce de 'Chrest Foundation' tarafından verilen destekler Türk medyasında gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu. Bunların arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) gibi STK'lar ve basın kuruluşları yer alıyordu.