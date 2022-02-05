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Gündem ABD'den flaş "Erdoğan" açıklaması
Gündem

ABD'den flaş "Erdoğan" açıklaması

ABD'nin Türkiye Büyükelçi Jeff Flake, kendisi ve eşi adına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 21:25:00 -
ABD'den flaş "Erdoğan" açıklaması

ABD'nin Türkiye Büyükelçi Jeff Flake, kendisi ve eşi adına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlayan Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla iligi bir mesaj yayımladı.

Eşi Cheryl Flake ile birlikte Erdoğan ailesine geçmiş olsun mesajı ileten Jeff Flake, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi'ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Osmanli

Bu ne biçim başlık ya. Bu kadar düştük mu biz. Sanki çok büyük bir şeymiş gibi sevindirik gibi başlık. 
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