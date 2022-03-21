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Dünya ABD'den flaş Çin açıklaması: Güvenliği tehdit ediyor
Dünya

ABD'den flaş Çin açıklaması: Güvenliği tehdit ediyor

ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral John C. Aquilino, Çin'in Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay adalarda askeri üsler kurmasının ve onları silahlandırmasının bölgede etkinlik gösteren tüm ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 18:05:00 -
ABD'den flaş Çin açıklaması: Güvenliği tehdit ediyor

Amiral Aquilino, AP'ye verdiği özel mülakatta, Çin'in Güney Çin Denizi'ne inşa ettiği adalardan en az üçünü tamamıyla askerileştirdiğini, gemi savar ve uçak-savar füze sistemleri, lazerler ve sinyal bozucu aygıtlarla donattığını ileri sürdü.

Bu girişimlerin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yapay adaların askeri üslere dönüştürülmeyeceğine dair geçmişte verdiği güvencelere aykırı olduğunu vurgulayan Aquilino, "Bana göre, ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti), son 20 yılda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük askeri yığınağı yaptı. Tüm kapasitelerini artırarak giriştiği bu silahlanma, bölgeyi istikrarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Aquilino, söz konusu askerileşme ve silahlanmanın Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerin yanı sıra bölgede etkinlik gösteren tüm ülkelerin seyrüsefer serbestisini tehlikeye attığı görüşünü dile getirdi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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