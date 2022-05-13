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Gündem ABD'den flaş açıklama: Bu konuda Türkiye ile çalışıyoruz
Gündem

ABD'den flaş açıklama: Bu konuda Türkiye ile çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 21:32:00 -
ABD'den flaş açıklama: Bu konuda Türkiye ile çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.

Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Yorumlar

Ergün Teper

Türkiye yani akp Veto etmese dünyada yansinlar. Mezar taslarini yikmazam üzerime lanet olsun. Ancak iki ülkede pkk bilmem ne terrör örgütleri yasaklarsa. Ozaman evet
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