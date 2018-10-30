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ABD'den Endonezya'ya taziye mesajı

ABD yönetimi, Endonezya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

30 Ekim 2018 Salı 01:15
ABD'den Endonezya'ya taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, meydana gelen kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Nauert, açıklamasında, "ABD, 29 Ekim'de Endonezya'da meydana gelen uçak kazasında ailelerini ve sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dilemektedir. Bu acılı zamanda düşüncelerimiz ve dualarımız Endonezya halkıyla beraber. " ifadesine yer verdi.

Nauert, kazanın araştırılmasında Endonezya hükümetine yardımcı olmak için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağı, 181 yolcu ve 8 mürettebatıyla yerel saatle bu sabah Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 01:15
  1. ABD
  2. Endonezya

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