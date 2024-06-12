ABD'den dünya gündemini sarsacak Türkiye itirafı: Çin'e karşı mecbur kaldık

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake , CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Flake Türkiye'ni Afrika'daki yumuşak güçleriyle (TİKA, Maarif Vakfı, YEE, THY, YTB...) Çin'in tek alternatifi konumuna geldiğini ve ABD'li firmaların da pazarda tutunabilmek için Türk firmalarla ortaklık arayışı içinde olduklarını söyledi.

İşte Jeff Flake'in o sözleri;

Afrika'da Çin ile rekabet etmek zorunda olmamızın zorluğunu gerçekten gözlerimle gördüm. Ve Türkiye bu ülkelerin bir çoğunun Çin yatırımları geldiğinde bir borç tuzağı olan bu durumla başa çıkmak için tek alternatifi sunuyor. Bu nedenle ABD firmalarının Sahra altı Afrika'da Türk firmaları ile ortaklık kurmaları için büyük bir iştah var. Türkiye ile Sahra Altı arasındaki ticaretin büyümesinden çok etkilendim. Türkiye bazı ülkelerin sahip olmadığı pek çok avantaja sahip örneğin sömürge geçmişinin olmaması Türkiye'nin lehine bir durum ve her yerde hoş karşılanıyorlar.

Türkiye Sahra altında büyükelçi sayısını 12'den 20 yıl içinde 43'e çıkardı. Bu önemli bir rakam. Diploması ve yumuşak güç de önemli. ABD'de Afrika'daki Türk firmaları ile ortaklık kurarak fırsatlar ve faydalar sağlama konusunda arayışlarımız devam ediyor.