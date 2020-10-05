  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'den "DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması
Aktüel

ABD'den "DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:58:36 -
ABD'den "DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklayan ABD, "şeffaflık ve hesap verebilirliği" güçlendirmek için DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan DSÖ Yönetim Kurulunun "Kovid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

Yönetim Kurulunu oluşturan 34 üye ve DSÖ üyesi 194 ülke temsilcisine seslenen Giroir, "Uzun süredir devam eden politikamızla tutarlı olarak ABD, DSÖ dahil tüm uluslararası kuruluşların şeffaflığı ve hesap verebilirliğini güçlendiren reformları teşvik etmeye devam edecektir." dedi.

Konuşmasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak verdiği Çin'i hedef alan Brett Giroir, "DSÖ üyesi herhangi bir devletin salgınlar ve olası acil sağlık durumları hakkında doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi sağlamadaki başarısızlığının üstesinden gelemeyiz." diye konuştu.

Giroir ayrıca, DSÖ'nün üye ülkelere "düzenli" ve "zamanında" güncellemeler sunmasının "kritik" olduğunu kaydetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan Zhang Yang ise "Çin, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusunda her zaman şeffaf ve sorumlu olmuştur." diye konuştu.

Zhang, Çin'in DSÖ ile her düzeyde yakın temasını sürdürdüğünü ifade etti.

Washington yönetimi 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf" ortaklar aranacağını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
HDP’li insan kaçakçısı yakalandı
Gündem

HDP’li insan kaçakçısı yakalandı

Van’da minibüste 2’si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş 72 sığınmacı yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin Özal..
Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türk vatandaşlara önemli bir u..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay