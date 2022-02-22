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Dünya ABD'den Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı
Dünya

ABD'den Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı

Beyaz Saray, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler kuran kurum ve kişilere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 00:13:00 -
ABD'den Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı

ABD'den Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı aldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayınlayacak." denildi.

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