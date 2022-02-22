ABD'den Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı
Beyaz Saray, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler kuran kurum ve kişilere yaptırım uygulanacağını açıkladı.
ABD'den Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı aldı.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayınlayacak." denildi.
Dünya
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