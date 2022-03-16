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Dünya ABD'den 'Demir Kubbe' için 1 milyar dolarlık fon
Dünya

ABD'den 'Demir Kubbe' için 1 milyar dolarlık fon

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin yenilenmesi için 1 milyar dolarlık fonu onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 01:19:00 -
ABD'den 'Demir Kubbe' için 1 milyar dolarlık fon

Daha önce ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteğiyle onaylanan tasarıyı, Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği tören ile imzaladı.

ABD hükümetini 30 Eylül'e kadar fonlayacak bütçe tasarısının içinde İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin yenilenmesi için 1 milyar dolarlık fon da onaylanmış oldu.

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