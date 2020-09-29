ABD'den Çinli şirkete ambargo kararı

Geçtiğimiz günlerde Çin merkezli TikTok, WeChat, ZTE ve Huawei gibi şirketlere yönelik çeşitli yasaklama kararları alan ABD hükümeti, bir karar daha alarak Çin merkezli dev mikroişlemci üreticisi 'SMIC' isimli firmaya, ABD şirketleriyle iş yapma ambargosu getirdi.

Şirketten açıklama geldi

Mikroişlemci üreticisi SMIC(Semiconductor Manufacturing International Corporation) tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD şirketleriyle iş yapılabilmesinin pratik olarak engellendiği belirtildi.

Ayrıca şirket, geliştirdikleri ürünlerin Çin ordusu için geliştirildiğine yönelik iddiaları reddederek tüm ürünlerin sivil kullanım için geliştirildiğini ifade etti.