  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Çinli İHA tedarikçilerine yaptırım
Dünya

ABD'den Çinli İHA tedarikçilerine yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) tedarik ağını destekleyen Çin merkezli 5 şirket ve 1 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 22:14:00 -
ABD'den Çinli İHA tedarikçilerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), İran'ın uluslararası İHA tedarik ağının hedeflendiği bildirildi.

Bu kapsamda 5 şirket ve 1 kişiye yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, Çin merkezli bu ağın, İHA uygulamaları için kullanılabilecek bileşenler de dahil olmak üzere binlerce havacılık bileşeninin İran Uçak Üretim Endüstrisi Kurumuna (HESA) satışından sorumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada HESA'nın İran'ın petrol tankerlerine saldırmak için kullandığı ve Rusya'ya ihraç ettiği "Shahed-136 İHA" modelinin üretiminde yer aldığı belirtildi.

İHA bileşenlerinin İran'a satışı ve sevkiyatından sorumlu 5 şirketin Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade ve Caspro olarak sıralandığı açıklamada, S&C Trade'in çalışanı Yun Xia Yuan'a da yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın Ukrayna'da İran İHA'larını kullanması nedeniyle, İran'ın Ukrayna'daki sivil kayıplarına doğrudan karıştığını savunurken, "ABD, Rusya'ya Ukrayna'daki yasa dışı savaşında kullanması için ölümcül İHA'lar sağlayan küresel İran tedarik ağlarını hedef almaya devam edecek." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaptırımlardan kaçınmayı sağlayan kuruluşlar da hedefte

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada, OFAC'ın yaptırım uygulanan İranlı kuruluşların uluslararası finansal sisteme erişimini sağlayan ve müşterilerle ticaretlerini gizleyerek "gölge bankacılık" ağı oluşturan 39 kuruluşu yaptırım listesine eklediği bildirildi.

İran döviz bürolarının İranlı müşterileri adına ticaret yapmak için yurt dışında paravan şirketler kurdukları belirtilen açıklamada, döviz işlemlerinin dahili defterler aracılığıyla tutulduğu savunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, İran'ın yabancı alıcılar ve düzinelerce paravan şirket ile iş birliği içinde yaptırım uygulanan İran şirketlerinin yaptırımlardan kaçınmasını ve ticaretine devam etmesini sağlayacak karmaşık ağlar geliştirdiğini kaydetti.

 

Çinli diplomat: Batı, küresel egemenliğini korumaya çalışıyor
Çinli diplomat: Batı, küresel egemenliğini korumaya çalışıyor

Dünya

Çinli diplomat: Batı, küresel egemenliğini korumaya çalışıyor

Mısırlı isimden şok eden çıkış: Çinli arama kurtarma ekibi 24 saat boyunca Türk halkını kurtarmayı reddetti
Mısırlı isimden şok eden çıkış: Çinli arama kurtarma ekibi 24 saat boyunca Türk halkını kurtarmayı reddetti

Gündem

Mısırlı isimden şok eden çıkış: Çinli arama kurtarma ekibi 24 saat boyunca Türk halkını kurtarmayı reddetti

Çinli SKYWELL'in SUV'ları Türkiye’de! İşte satış fiyatları
Çinli SKYWELL'in SUV'ları Türkiye’de! İşte satış fiyatları

Otomotiv

Çinli SKYWELL'in SUV'ları Türkiye’de! İşte satış fiyatları

Koç'un cinliğine bakın! 14 milyonluk deprem bölgesinden rakip firmaları silip atacak
Koç'un cinliğine bakın! 14 milyonluk deprem bölgesinden rakip firmaları silip atacak

Gündem

Koç'un cinliğine bakın! 14 milyonluk deprem bölgesinden rakip firmaları silip atacak

Çinli hava taksi firması rekor kırdı
Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Teknoloji

Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Çinlilerin uzun yaşam sırrı 4 günde demlenen bu çayda saklı: İyi gelen tek cümlelik yanıt kombu çayı! Hakkında her şey
Çinlilerin uzun yaşam sırrı 4 günde demlenen bu çayda saklı: İyi gelen tek cümlelik yanıt kombu çayı! Hakkında her şey

Kadın - Aile

Çinlilerin uzun yaşam sırrı 4 günde demlenen bu çayda saklı: İyi gelen tek cümlelik yanıt kombu çayı! Hakkında her şey

Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!
Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Teknoloji

Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23