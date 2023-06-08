ABD'den Çin iddiasına cevap
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD basınında çıkan Çin iddialarına cevap verdi.
ABD basının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerde, Çin’in ABD’yi gözetlemek için Küba’ya elektronik dinleme tesisi kurmak için gizli bir anlaşmaya prensipte vardığı iddiasına ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), yanıt geldi.
Pentagon haberleri yalanladı
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, böyle bir tesisi kurma çabasından haberdar olmadıklarını belirterek, haberlerin doğru olmadığını belirtti. Ryder, "Elimizdeki bilgilere dayanarak, bunun doğru olmadığını, Çin ve Küba'nın yeni bir tür casus istasyonu geliştirdiğinden haberdar olmadığımızı söyleyebilirim. O haber doğru değil" dedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Çin’in söz konusu anlaşma için Küba’ya milyarlarca dolar ödediği öne sürülmüş, Çin’in söz konusu tesisi kurması halinde ABD'nin güneydoğu kesiminden e-posta, telefon görüşmeleri ve uydu iletileri gibi elektronik iletişim verileri toplayabileceği ve gemi trafiğini izleyebileceği aktarılmıştı.
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