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Dünya ABD'den çarpıcı açıklama: Depremler dünyayı etkiledi
Dünya

ABD'den çarpıcı açıklama: Depremler dünyayı etkiledi

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, deprem görüntülerinin etkileyici olduğunu belirterek, insanların yardımı için gece gündüz çalışan kurtarma görevlilerinin adanmışlığını takdir ettiklerini söyledi. Dışişleri Sözcüsü, "Bu deprem sadece Türkiye ve Suriye’yi değil, dünyayı etkiledi." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 03:12:00 -
ABD'den çarpıcı açıklama: Depremler dünyayı etkiledi

Price, günlük basın toplantısında, deprem görüntülerinin çok derinden etkileyici olduğunu ifade ederek, insanlara yardım için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

"Deprem dünyayı etkiledi"

Sözcü Ned Price, "Yıkımlara ve insan hayatı kayıplarına bakarak, bu deprem sadece Türkiye ve Suriye’yi değil, dünyayı etkiledi." dedi.

ABD’nin Türkiye ve Suriye’de arama, kurtarma ve yardım çabalarını desteklemek için ek ekipman ve kaynakları seferber ettiğini anlatan Price, "Olağanüstü zor koşullar altında gece gündüz çalışan insani müdahale ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin inanılmaz adanmışlığını takdir ediyoruz." sözlerini kaydetti.

Dışişleri sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Türkiye’den sınır ötesi yardımların geçişine izni dahil, uluslararası toplumun Suriye’de depremden etkilenen bölgelere yardımın ulaştırılması için tüm gücüyle çalışma konusunda ahlaki bir sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

"Dünyayı elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz"

"Bu siyasi değil, insanı bir konudur." diye konuşan Price, daha fazla sınır ötesi yardım geçişlerinin daha fazla hayatı kurtaracağını belirtti ve "Dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri Türkiye ve Suriye halklarını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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