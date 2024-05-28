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Dünya ABD'den büyük alçaklık! Top mermisine "Bitirin onları" yazdı
Dünya

ABD'den büyük alçaklık! Top mermisine "Bitirin onları" yazdı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 22:33:00 -
ABD'den büyük alçaklık! Top mermisine "Bitirin onları" yazdı

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine "Bitirin onları" notunu düşerek bir skandala imza attı.

İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından, Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.

Aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi de olan Haley, burada bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in kuzeyinde de tansiyon gergin.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında çatışmalar yaşanıyor.
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Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Mehmet

Hiiittttttllllleeerrrrrrrr

Mehmet

Bunlar alçaktırlar bunlar Bunlar kendilerinin her şeye hükmeder sanan le yüsel sanan şeyatanın uşakları dünyaya ateşe atan serseri mayındırlar Ama onların bir hesabı varsa ALLAH Azecelelin bir hesabı var. Legalibaillalah
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