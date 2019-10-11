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ABD'den BM'ye garip teklif: Türkiye'nin önlemleri meşru ancak...

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu taslak metinde, Türkiye'nin güvenlik önlemlerinin ''meşru'' olduğuna dikkati çekti ancak bu endişelerin askeri değil diplomatik kanallarla ele alınmasını teklif etti.

11 Ekim 2019 Cuma 02:56
ABD'den BM'ye garip teklif: Türkiye'nin önlemleri meşru ancak...

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu taslak metinde, Türkiye'nin güvenlik önlemlerinin ''meşru'' olduğuna dikkati çekti ancak bu endişelerin askeri değil diplomatik kanallarla ele alınmasını teklif etti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen BMGK, ortak bir açıklama yapmak istedi ancak bu konuda henüz uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşma sağlanması da beklenmiyor.

ABD'nin hazırladığı ve BMGK üyeleriyle paylaştığı metninde, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ''meşru'' olduğuna dikkati çekti ancak bu endişelerin askeri değil ''diplomatik kanallarla'' ele alınmasını teklif etti.

Yine DEAŞ bahanesi

Taslak metinde Türkiye'nin askeri operasyonunun ''olası insani ve güvenlik boyutlarından derin endişe duyulduğu'' ve ''DEAŞ ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği'' savunuldu.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine ''güvenli, gönüllü ve onurlu'' bir şekilde dönmesi gerektiği belirtilen taslak metinde tüm taraflara, sivillerin korunması ve ''engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir'' insani erişimin sağlanması çağrısı yapıldı.

Taslak metinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve bunun ancak ''gerçek bir siyasi süreçle'' mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

Bazı ülkeler Türkiye'nin kınanmasını isterken, ABD'nin taslak metninde ''kınamadan'' bahsedilmedi. BMGK'nin ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

BMGK'de Barış Pınarı Harekâtı görüşüldü

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gün içinde görüşen BMGK'de bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermemişti.

AB üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya ise toplantı sonrası kendi ortak açıklamalarını yapmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 02:56
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. BMGK

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