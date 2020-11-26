ABD'den bir ülkeye sekiz adet İHA hibesi

ABD, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin (AFP) deniz alan farkındalığını ve sınır güvenliği yeteneklerini artırmak adına sekiz tane ScanEagle İHA hibe etti.

Sekiz adet İHA, iki fırlatıcı, SkyHook kurtarma sistemi ve bir yer kontrol istasyonundan oluşan 14,79 milyon dolarlık sistemin teslim edildiği belirtildi.

Misyon Şef Vekili Kimberly Kelly, "ScanEagle sisteminin hibe edilmesi, ABD'nin Filipinler Silahlı Kuvvetleri'ndeki ortaklarımıza olan kararlı taahhüdünü temsil ediyor." diye konuştu.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in Hint-Pasifik bölgesindeki ABD askeri yardımının açık ara en büyük alıcısı olduğu ifade edildi. ABD, 2015 yılından beri Filipinler’e eğitim vermesinin yanında 650 milyon dolar tutarında uçak, gemi, zırhlı araç, hafif silah ve askeri teçhizat sağladı.

ScanEagle nedir?

ScanEagle, gece ve gündüz devamlı istihbarat, gözetleme ve keşif hizmeti sağlayan, uzun süre havada kalabilen, otonom insansız uçak sistemleridir.

Kaynak: star.com.tr