ABD'den askeri harekat iddiası! Ülke basınına konuşan ABD'li bir üst düzey yetkili, Türkiye'nin Suriye'deki terör gruplarına yönelik askeri harekatının başlama süresiyle ilgili iddiada bulundu.

İsmi açıklanmayan ABD'li bir üst düzey yetkili, Foreign Policy'e konuştu. Harekat iddiası PKK yanlısı ABD'nin üst düzey yetkilisi, Türk yetkililerin ABD büyükelçiliğine operasyona bir gün içinde başlamayı planladıklarını bildirdiğini iddia etti. ABD'li yetkili, PKK'lı birliklerinin Suriye'nin kuzey sınırına doğru hareket ettiğini ve arkada DAEŞ'li tutsakları gözeten çok az kişi bırakıldığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.