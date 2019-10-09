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ABD'den askeri harekat iddiası!

Ülke basınına konuşan ABD'li bir üst düzey yetkili, Türkiye'nin Suriye'deki terör gruplarına yönelik askeri harekatının başlama süresiyle ilgili iddiada bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:49
ABD'den askeri harekat iddiası!

İsmi açıklanmayan ABD'li bir üst düzey yetkili, Foreign Policy'e konuştu. 

Harekat iddiası

PKK yanlısı ABD'nin üst düzey yetkilisi, Türk yetkililerin ABD büyükelçiliğine operasyona bir gün içinde başlamayı planladıklarını bildirdiğini iddia etti. 

ABD'li yetkili, PKK'lı birliklerinin Suriye'nin kuzey sınırına doğru hareket ettiğini ve arkada DAEŞ'li tutsakları gözeten çok az kişi bırakıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:49
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