ABD'den alçak Türkiye hamlesi! Yasa teklifi sundu

ABD Senatosu uzun bir süredir Rus yapımı S-400 füzelerinin satın alınmasının Türkiye’nin proje ortağı olmasına rağmen teslimatını riske atabileceğini tartışıyordu. Ancak dün sunulan yasa tasarısında gerekçe olarak S-400’lerin yanı sıra Türkiye’de tutukluluğu devam eden Amerikan vatandaşları da gösterildi. Yasa teklifinin altında imzası bulunan üç isim de Pastör Andrew Brunson davasını yakından takip eden senatörler. Brunson’ın Kuzey Carolina’dan hemşerisi olan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis Türkiye’ye giderek 16 Nisan’da Brunson’ın ilk hakim karşısına çıktığı duruşmayı takip etmişti.

"AMERİKA BRUNSON’I UNUTMUYOR"

Tillis’le birlikte yasa teklifini hazırlayan diğer iki isim Oklahoma’dan Cumhuriyetçi senatör James Lankford ile New Hampshire’dan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen. Teklif sunulmadan hemen önce Brunson davasının gidişatıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptıkları öğrenildi. Tillis neden bu adımı atma gereği duyduklarına şu sözlerle açıklık getirdi: ‘Amerika, Türk hükümeti tarafından haksız bir biçimde tutuklanan Andrew Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarını unutmuyor.

Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kendine has ulusal güvenlik tehditlerini anlıyor. Ancak Türkiye’de yasalara uyan Amerikan vatandaşlarının haklarından mahrum edilmesi iki ülke arasındaki ilişkiyi zedeliyor. Erdoğan hükümeti Kongre’nin Amerikan vatandaşlarının çıkarlarını korumak için F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimini durdurmak da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alacaktır.’

NATO GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE İDDİASI

Yasa teklifi metninde Türkiye’nin NATO ile uyumluluğu bozacak, NATO’nun kabiliyetlerini düşman aktörlere ifşa edecek ve NATO üyesi tüm ülkelerin genel güvenliğini zedeleyecek adımlar attığı öne sürülüyor. Metinde Türkiye’nin ABD tarafından yaptırım uygulanan yabancı bir ülkeden savunma ürünü almak arayışında olduğu belirtilirken birden fazla ABD vatandaşının Türkiye’de haksız ve hukuksuz olarak tutuklandığı vurgulanıyor.

Hafta başında Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’ndeki bir panelde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyaset Planlama ekibinden Albay Richard Outzen, S-400’lerin satın alımının neden F-35’lerin teslimini etkileyebileceğini anlatırken Rusların S-400 bataryalarını yerleştirmek için Türkiye’ye getireceği radarın neden olacağı istihbarat riskine dikkat çekmişti.