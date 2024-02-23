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Ekonomi ABD'den 93 kuruluşa yaptırım! Aralarında Türk şirketler de var
Ekonomi

ABD'den 93 kuruluşa yaptırım! Aralarında Türk şirketler de var

Yeniakit Publisher
2024-02-23 22:13:00 -
ABD'den 93 kuruluşa yaptırım! Aralarında Türk şirketler de var

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'ın hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldı. Bu yaptırımlara Türk şirketler de maruz kaldı.

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerdeki 93 kuruluşa yeni ticari yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimi, Rusya, Çin, Kırgızistan, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’den 93 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirdi.

Listede Türkiye’den 16, Rusya’dan 63, Çin’den 8 kuruluşun bulunduğu belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden de 4 kuruluş listede yer aldı.

İhcarat kısıtlamaları, kuruluşların Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle alındı.

500'den fazla yeni yaptırım kararı alındı
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ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'ın hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.

Biden, yaptırımların yanı sıra Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirildiğini kaydetmişti.

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