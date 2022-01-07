ABD'den 8 Kübalıya yasak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, Küba'da Temmuz 2020'de başlayan protesto gösterilerine katılanlara yönelik baskıyı kınadığını ve göstericilere hapis cezası verilmesini "ağır ve adaletsiz" bulduğunu ifade etti.

Açıklamada, barışçıl protestocuların "gözaltına alınması, cezalandırılması ve hapse atılması" ile ilgili 8 Kübalı yetkiliye seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Söz konusu yetkililerin kimliklerine dair bilgi verilmeyen açıklamada, Küba hükümetinin "devamlı yıldırma taktikleri, haksız hapsetme ve ağır cezalar ile" Kübalıları özgürlükler ve haklarından yoksun bırakmasına karşılık olarak vize kısıtlamasını uygulama girişiminde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "ABD, siyasi mahkumların serbest bırakılması ve Küba halkının daha büyük bir özgürlük ve hesap verilebilirlik çağrısını desteklemek için uygun olan tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanmayı sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Küba'dan tepki geldi

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı zorlayıcı önlemlerle kendi isteklerini başka hükümetlere dayatmayı deneme kötü alışkanlıklarında ısrarcı olduğunu belirtti.

Rodriguez, "Blinken'ın açıklaması, Küba'nın egemenlik haklarını savunma kararlılığını hiçbir şekilde değiştiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle son 2 yıldır toplumsal hoşnutsuzluk ve ekonomik krizin hızla arttığı Küba'da, Temmuz 2021'de sokaklar hareketlenmişti.

"Cubalex" adlı sivil toplum kuruluşuna göre, 11 Temmuz 2021'deki yönetim karşıtı gösterilerde, 1 kişi öldü, 658'i halen hapiste olmak üzere toplamda 1270 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.