ABD'den 3 ülkeye 95 milyar dolarlık silah yardımı
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a fon sağlayacak 95 milyar dolarlık pakete onay verdi.
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a fon sağlayacak 95 milyar dolarlık bir dış yardım paketini onayladı.
Kaynak: AA
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