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Dünya

ABD'den 3 ülkeye 95 milyar dolarlık silah yardımı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 22:16:00 -
ABD'den 3 ülkeye 95 milyar dolarlık silah yardımı

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a fon sağlayacak 95 milyar dolarlık pakete onay verdi.

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a fon sağlayacak 95 milyar dolarlık bir dış yardım paketini onayladı.

Kaynak: AA

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