ABD'deki Tulsa Katliamı kurbanlarının yakınları kimlik tespiti için DNA örneği verebilecek

Intermountain Forensics Laboratuvarı Direktörü Danny Hellwig, Tulsa Katliamı araştırmacılarının, kimlik tespiti için DNA eşleştirme çalışmalarına henüz hazır olmamakla birlikte, yerel sakinlerin genetik materyalin nasıl sağlanacağına ilişkin yoğun talepleri üzerine bağışları kabul etme sürecine başladığını açıkladı.

1921'deki katliamda hayatını kaybeden siyahilerin kimlik tespitini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Hellwig, "DNA'larını sunmak için bu kadar destek ve yardım etme isteğini beklemiyorduk." dedi.

Hellwig, "İhtiyacımız olan şey, bu veri tabanlarını doğrudan aynı aile soyundan gelenlerin verileriyle karşılaştırmak. Bu da kalıntıların birkaç gün içinde tanımlanmasını mümkün kılıyor." ifadesini kullandı.

Salt Lake City merkezli kar amacı gütmeyen kuruluşun, bölgedeki bir mezarlıktan çıkarılan 14 kalıntıyı incelediği ve en az ikisinin olası tanımlama için yeterli kullanılabilir DNA içerdiğini tespit ettiği bilgisi paylaşıldı.

Tulsa Katliamı

Oklahoma'nın Tulsa kentinde 1921'de yaşanan ırkçı olaylarda, silahlı beyaz isyancı grupların saldırıları sonucunda 300'e yakın siyahi hayatını kaybetmişti.

Ağırlıklı olarak siyahilerin yaşadığı Greenwood Mahallesi'nde, beyaz üstünlükçü silahlı mafya üyeleri, binden fazla evi yakmış, yüzlercesini yağmalamış ve "Black Wall Street" olarak bilinen ticaret bölgesini yerle bir etmişti.

Katliam kurbanlarının mezarları için aramalar 2020'de başlamış ve geçen yıl olası kurbanların kalıntılarını içeren yaklaşık üç düzine tabut bulunmuştu.