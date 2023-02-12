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Dünya ABD’deki Müslüman kuruluşlarından Türkiye'ye dev yardım
Dünya

ABD’deki Müslüman kuruluşlarından Türkiye'ye dev yardım

ABD’deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşu ABD Müslüman Örgütleri Konseyi (USCMO), Türkiye’deki depremzedeler için yaklaşık 100 milyon dolarlık nakdi ve ayni yardım topladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 01:59:00 -
ABD’deki Müslüman kuruluşlarından Türkiye'ye dev yardım

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu bölgelere yurt dışından yardımlar hız kesmeden akmaya devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere bir yardım eli de Amerikalı Müslümanlar tarafından uzatıldı.

ABD’deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşu USCMO, yaptığı yazılı açıklamada, “Amerikalı Müslümanlar, sadece birkaç gün içinde, zor durumdaki kardeşlerini desteklemek için yaklaşık 100 milyon dolarlık nakdi ve ayni yardım topladı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen USCMO Genel Sekreteri Usama Cemal, "İhtiyaç anında yıldırım hızında yardıma koşmak, Amerikan Müslüman topluluğumuzun alamet-i farikası haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Müslüman insani yardım kuruluşları, deprem bölgesine 24 saatten daha kısa bir süre içinde, kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini gönderdiğini belirten Cemal, "Amerikalı Müslümanlara acil yardım çağrımız iletildikten sonraki ilk gün içinde toplumumuzun her kesiminden nakdi ve ayni yardımlar yağmaya başladı. Topluluğumuzun bağışladığı yardım malzemelerinin taşınmasında cömert hizmetlerinden dolayı Türk Hava Yolları Türkiye Hava Yolları'na da teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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