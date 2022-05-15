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Gündem ABD'deki market saldırısına Dışişleri'nden kınama açıklaması!
Gündem

ABD'deki market saldırısına Dışişleri'nden kınama açıklaması!

ABD'nin New York kentindeki süpermarket saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 13:32:00 -
ABD'deki market saldırısına Dışişleri'nden kınama açıklaması!

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç eylemi sırasında canlı yayın açan saldırganın Payton Gendron olduğu ifade edildi.

"Yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada "ABD'de New York Eyaleti'nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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