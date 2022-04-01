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Dünya ABD'deki işsizlik oranı değişti
Dünya

ABD'deki işsizlik oranı değişti

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kalırken işsizlik oranı yüzde 3,6'ya geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinden yüzde 3,7'ye gerileyeceği yönündeydi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:46:00 -
ABD'deki işsizlik oranı değişti

ABD'de Mart ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan "İş Gücü İstatistikleri" raporuna göre, geçen ay tarım dışı istihdam 431 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 490 bin artacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Şubat ayı için 678 bin seviyesinden 750 bine, Ocak ayı verisi 481 bin seviyesinden 504 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 426 bin ile piyasa beklentisi olan 480 binin altında geldi. Kamuda istihdam 5 bin artış gösterdi.

İmalat sektöründe istihdam 38 bin artarken, inşaat sektöründe 19 bin yukarı geldi.

İşsizlik oranı yüzde 3,6'ya düştü

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'ya geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinden yüzde 3,7'ye gerileyeceği yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 6,9'a indi.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 3,6 olarak tahmin ediliyor. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,41, yıllık yüzde 5,56 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise 0,1 saat düşüşle 34,6 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,3'ten yüzde 62,4'e yükseldi.

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