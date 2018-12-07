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ABD'deki Hakan Atilla davasında flaş gelişme

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, kumpas davaları neticesinde ‘suçlu bulunan’ eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.

07 Aralık 2018 Cuma 07:04
ABD'deki Hakan Atilla davasında flaş gelişme

Mahkemenin Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçti. Mahkeme savcılıktan  temyiz başvurusunun gerekçelerini 6 Aralık'a kadar sunmasını talep etmişti.

Dün temyiz talebine gerekçeli başvurusunu sunması beklenen savcılık, bu kararından vazgeçerek Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan  Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise  avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini  istinaf yani  bir üst mahkemeye taşımıştı.

Hakan Atilla, 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 07:04
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