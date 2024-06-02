ABD'deki çirkin saldırıya AK Parti'den tepki!
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Filistin gösterisini takip eden AA muhabirine, New York polisi tarafından sert müdahale uygulanmasına tepki gösterdi.
ABD’nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York Polisinin (NYPD) sert darbesine maruz kaldı. Aktaş, Brooklyn’deki protestolarda polisin göstericilere karşı şiddetli müdahalesini görüntülemeye çalışırken polis şiddetine uğradı.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz. Anadolu Ajansının, mazlum Filistin halkına yönelik uluslararası duyarlılığı aktarıyor olmasından gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle Anadolu Ajansı ailesine ve AA foto muhabiri Fatih Aktaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Medya
Filistin konusunda bütün dünyayı heyecanlandıracak o adım Türkiye'den mi geliyor? Hadi inşallah bakalım