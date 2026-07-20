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Kayıp dağcıdan acı haber! Bakın ne halde bulundu!

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Kayıp dağcıdan acı haber! Bakın ne halde bulundu!

Hakkari'de Cilo Sat Dağı'ndaki tırmanışı sırasında ortadan kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan dağcı Yüksel Işık'ın, iniş sırasında 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı ortaya çıktı. Işık'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden alınması için çalışma devam ediyor.

#1
Foto - Kayıp dağcıdan acı haber! Bakın ne halde bulundu!

Hakkari'de Cilo Sat Dağı'ndaki tırmanış sırasında hayatını kaybeden 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın, ipte asılı kaldığı bölge görüntülendi. 13 Temmuz günü tırmanışa geçen Yüksel Işık'tan ilerleyen saatlerde haber alınamamaya başlanması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Işık'ın cansız bedeni, dün (19 Temmuz) bulundu.

#2
Foto - Kayıp dağcıdan acı haber! Bakın ne halde bulundu!

DENGESİNİ KAYBEDEREK YUVARLANMIŞ Kurtarma ekipleri ve profesyonel dağcılar tarafından drone ile kaydedilen görüntülerde, Yüksel Işık'ın yaklaşık 3 bin 900 rakımdaki Süppa Dürek Dağı'ndan iple buz kütleleri üzerinden inişe geçtiği sırada dengesini kaybederek yuvarlandığı, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı görüldü.

#3
Foto - Kayıp dağcıdan acı haber! Bakın ne halde bulundu!

ÇALIŞMA SÜRÜYOR Asılı kalan Işık’ın cansız bedeninin bulunduğu noktadan alınması çalışmaları sürüyor. Yüksel Işık'ın cansız bedeninin, işlemlerin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

#4
Foto - Kayıp dağcıdan acı haber! Bakın ne halde bulundu!

NE OLMUŞTU? Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeyi sürdürdü. Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

#5
Foto - Kayıp dağcıdan acı haber! Bakın ne halde bulundu!

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bölgede ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen 5 gün boyunca arama çalışması yürüttü. Arama faaliyetlerine 65 personel ve gönüllü ile 2 insansız hava aracı (İHA), 5 dron ve 14 araç katıldı. Hakkari'deki ekiplerin yanı sıra Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da katıldığı çalışmalarda dün öğle saatlerinde, Süppa Dürek Zirvesi'nde iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yakınında, Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulundu.

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