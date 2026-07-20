Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler!

Karşı ailenin babasının cenazesini yıkayıp namazını kıldırdıklarını söyleyen Servet Kırlangıç, "Olay babamızın cenazesini üniversite hastanesinden almak için gittiğimizde başladı. Bize verilen cenazede babamızın olmadığını fark ettik. Dün akşam saatlerinde babamın cenazesini, Erzin Devlet Hastanesi morgundan teslim aldık. Bu süreci hızlandıran yetkililere ve Şehit Özen Karakoluna teşekkür ederiz. Aslında bu olay buraya kadar gelmemeliydi. Görevli işini düzgün yapsaydı burada olmayacaktık. Bu olay olduğu için çok üzgünüm. Babamın cenazesini, sabah Serinyol Mahallesi Mezarlığı'na defnettik. Babamızın cenazesine kavuştuğumuz için biraz acımız dindi. Üniversite hastanesinin büyük bir ihmalinin olduğunu düşünüyorum. Karşı aile babamın cenaze namazını kılmış, cenazeyi yıkamışlar ve defnetmişler. O esnada bile aile, cenazenin kendi babalarının olmadığını fark etmemişler. Bu nasıl bir şeydi anlamıyorum. Babalarını tanımıyorlar" dedi. Kırlangıç’ın diğer oğlu, Bülent Kırlangıç ise "Babamızın olduğunu kesinleştirdikten sonra Antakya'ya getirdik ve sabah da cenazemizi defnettik. Karşı ailenin gelip babalarını tanımaması nasıl bir olaydı hala anlamadık. Babamın cenazesini yıkamışlar, cenaze namazını kıldırmışlar, babamdan helallik ibel istemişler. Bu süreçler yaşanırken aile, babalarının olmadığını anlamıyor" ifadelerini kullandı.