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Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler!

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Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler!

Hatay'da hastane morgunda yaşanan ihmal, iki ailenin üzüntüsünü daha da çoğalttı. Yanlışlıkla Erzin'de defnedilen 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, savcılık kararıyla mezardan çıkarılarak gerçek ailesine teslim edildi. Kırlangıç ailesi, 'Cenazeyi kendileri yıkayıp kefenlemiş ve namazını kılmışlar ama kendi babaları olmadığını fark etmemişler' diyerek sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını açıkladı.

#1
Foto - Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler!

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp krizinden ölen Kırlangıç'ın cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öğle saatlerine doğru Kırlangıç'ın cenazesini teslim almaya gelen aileye morgda görevliler tarafından cenaze teslim edildi.

#2
Foto - Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler!

Ailesi Kırlangıç'a veda etmek için cenaze torbasını açtıklarında babalarının cansız bedeniyle değil de başka bir cansız bedenle karşılaştılar. Ailenin durumu yetkilileri bildirmesi üzerine yapılan kontrollerde; cenazenin Erzin ilçesinde yaşayan İ.Ü.'ye ait oldu anlaşıldı. Erzin'de yaşayan şahsın ailesinin, kendi cenazeleri sanarak Kırlangıç'a ait cenazeyi aldıkları ve defnettikleri ortaya çıktı.

#3
Foto - Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler!

Babalarının yerine bir başkasının cenazesinin kendilerine teslim edilmesine ve yaşanan karışıklığa Kırlangıç ailesi tepki gösterdi. Ailenin tepkileri artarken süreç hızlandırılarak Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, defnedildiği mezarlıktan çıkartılarak Erzin Devlet Hastanesi morguna alındı. Haber üzerine babalarının cenazesini almaya giden Kırlangıç ailesi, cenazeyi akşam saatlerinde alarak ertesi sabah Serinyol Mahallesi Mezarlığı'na defnetti.

#4
Foto - Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler!

Kırlangıç'ın cenazesi yıkanıp cenaze namazı kılınarak defnedildiği süreçte, karşı aile cenazenin kendi babaları olmadığını fark edemediler. Karışıklığın diğer aile tarafından fark edilmemesine anlam veremeyen Kırlangıç ailesi, olayla ilgili sorumlu kişiler hakkında şikayette bulanacaklarını söylediler.

#5
Foto - Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler!

Karşı ailenin babasının cenazesini yıkayıp namazını kıldırdıklarını söyleyen Servet Kırlangıç, "Olay babamızın cenazesini üniversite hastanesinden almak için gittiğimizde başladı. Bize verilen cenazede babamızın olmadığını fark ettik. Dün akşam saatlerinde babamın cenazesini, Erzin Devlet Hastanesi morgundan teslim aldık. Bu süreci hızlandıran yetkililere ve Şehit Özen Karakoluna teşekkür ederiz. Aslında bu olay buraya kadar gelmemeliydi. Görevli işini düzgün yapsaydı burada olmayacaktık. Bu olay olduğu için çok üzgünüm. Babamın cenazesini, sabah Serinyol Mahallesi Mezarlığı'na defnettik. Babamızın cenazesine kavuştuğumuz için biraz acımız dindi. Üniversite hastanesinin büyük bir ihmalinin olduğunu düşünüyorum. Karşı aile babamın cenaze namazını kılmış, cenazeyi yıkamışlar ve defnetmişler. O esnada bile aile, cenazenin kendi babalarının olmadığını fark etmemişler. Bu nasıl bir şeydi anlamıyorum. Babalarını tanımıyorlar" dedi. Kırlangıç’ın diğer oğlu, Bülent Kırlangıç ise "Babamızın olduğunu kesinleştirdikten sonra Antakya'ya getirdik ve sabah da cenazemizi defnettik. Karşı ailenin gelip babalarını tanımaması nasıl bir olaydı hala anlamadık. Babamın cenazesini yıkamışlar, cenaze namazını kıldırmışlar, babamdan helallik ibel istemişler. Bu süreçler yaşanırken aile, babalarının olmadığını anlamıyor" ifadelerini kullandı.

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