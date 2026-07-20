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Spor FIBA dünya sıralamasını açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Spor

FIBA dünya sıralamasını açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

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FIBA dünya sıralamasını açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), güncellenen erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 770.6 puanla 11. sıradaki yerini korurken listenin zirvesinde 920.7 puanla ABD yer aldı. ABD'yi 843.6 puanla Almanya, 836.6 puanla ise Sırbistan takip etti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde üçüncü pencere maçlarının sona ermesiyle erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre Türkiye, 770.6 puanla 11. sıradaki yerini korudu. Sıralamada 920.7 puanla ABD ilk sırada yer alırken, Almanya 843.6 puanla ikinci, Sırbistan ise 836.6 puanla üçüncü sırada bulundu.

Listenin ilk beşinde yer alan ABD, Almanya, Sırbistan, Fransa ve Kanada, üçüncü pencere maçlarını yenilgisiz tamamlayarak sıralamadaki yerlerini korudu. Üçüncülük yarışında Sırbistan, Fransa ve Kanada arasındaki puan farkı ise 1.5 puanın altına indi.

FIBA ayrıca, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nin ağustos ayında oynanacak dördüncü pencere maçlarının ardından açıklanacak dünya sıralamasında ’Galibiyet Farkı Faktörü’ için yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu. Mevcut sistemde 15 sayı ve üzerindeki galibiyetlere ek puan verilirken, yeni uygulamayla birlikte 30 sayı ve üzeri farkla kazanılan karşılaşmalarda takımın maç puanı daha yüksek bir katsayıyla çarpılacak. Böylece sahadaki farklı galibiyetlerin sıralama puanına daha fazla yansıması sağlanacak.

 

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda ilk 20 takım şöyle:

1- ABD - 920.7 puan

2- Almanya - 843.6 puan

3- Sırbistan - 836.6 puan

4- Fransa - 836.0 puan

5- Kanada - 831.4 puan

6- İspanya - 798.1 puan

7- Avustralya - 796.8 puan

8- Arjantin - 783.1 puan

9- Brezilya - 776.6 puan

10- Litvanya - 773.7 puan

11- Türkiye - 770.6 puan

12- Letonya - 759.4 puan

13- Yunanistan - 756.2 puan

14- Slovenya - 728.0 puan

15- İtalya - 721.4 puan

16- Porto Riko - 676.5 puan

17- Finlandiya - 676.0 puan

18- Karadağ - 647.2 puan

19- Polonya - 622.7 puan

20- Gürcistan - 580.8 puan

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