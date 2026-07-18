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Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya saldırıya geçti
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya saldırıya geçti

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Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya saldırıya geçti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Ukrayna'nın Odessa bölgesinde yer alan Yujnıy Limanı'na yüksek hassasiyetli silahlarla yeniden saldırı düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, limanda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt ve yağ depolama tanklarının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

 

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Bakanlık, gün içinde ise Yujnıy ve Odessa limanlarını vurduklarını duyurmuştu.

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