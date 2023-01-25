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Dünya ABD'deki cinayetler zincirine bir yenisi daha eklendi: 3 ölü, bir yaralı
Dünya

ABD'deki cinayetler zincirine bir yenisi daha eklendi: 3 ölü, bir yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 12:55:00 -
ABD'deki cinayetler zincirine bir yenisi daha eklendi: 3 ölü, bir yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Red Springs bölgesinde bulunan alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Red Springs bölgesindeki saldırının gerçekleştiği alan, polis tarafından güvenlik şeritleriyle kapatıldı.

 Ağır yaralandığı bildirilen kişi, Red Springs'te bulunan hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, cinayetin işlendiği alanda delil araması gerçekleştirildi.

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