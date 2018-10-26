ABD'deki bomba krizinde flaş gelişme!
Amerika Birleşik Devletleri'nde kişilere ve kurumlara bomba paketleri gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişinin kimliği belirlendi.26 Ekim 2018 Cuma 20:30
ABD’de çeşitli kişilere ve kurumlara gönderilen bomba paketleri krizi kapsamında gözaltına alınan kişinin kimliği belli oldu.
ABD basını hukuki kaynaklara dayandırılan haberlerde, çeşitli kişilere ve kurumlara gönderilen bomba paketleri krizi kapsamında gözaltına alınan kişinin kimliğini 56 yaşındaki Cesar Sayoc olarak duyurdu.
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