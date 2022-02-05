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Dünya ABD'de yine polis şiddeti! Masum bir siyahi, polis operasyonuyla öldürüldü
Dünya

ABD'de yine polis şiddeti! Masum bir siyahi, polis operasyonuyla öldürüldü

Minneapolis Polis Departmanı’nın yayınladığı polis vücut kameraları videosunda, polis ekiplerinin sabahın erken saatlerinde “Polis! arama emri!” şeklinde bağırarak bir eve baskın düzenlediği, odanın birinde battaniyeye sarılı bir kişinin elinde silah ile uyanmaya çalışırken açılan ateş sonucu yere yuvarlandığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 22:50:00 - 2022-02-05 22:54:39
ABD'de yine polis şiddeti! Masum bir siyahi, polis operasyonuyla öldürüldü

ABD'de polisin ateş açtığı siyahi Amir Locke hayatını kaybetti. Locke'un suç sabıkasının bulunmadığı ve elindeki tabancanın da ruhsatlı olduğu anlaşıldı. Polis, olayın "istihbarat eksikliğinden" kaynaklandığını savundu.

ABD'ni Minneapolis eyaleti, bir kez daha polis şiddetine sahne oldu.

Polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, özel tim elinde arama izniyle bir daireye gidiyor, kapıyı çalmadan anahtarla kilidi açıp içeri giriyor.

10 saniyede öldürüldü

Ardından da gürültüye karşın kanepede uyumakta olan siyahi 22 yaşındaki Amir Locke'u sarsarak uyandırıyor ve battaniyenin altındaki Locke, elinde tabancasıyla kalkmaya yeltenince de silahlar patlıyor.

Polisin kapıdan girerek, Locke'u öldürmesi yaklaşık 10 saniyede gerçekleşiyor.

Suç sabıkası çıkmadı, "istihbarat eksikliği" savunması

Polisin elindeki arama emrinin Amir Locke'a yönelik olmadığı ancak cinayetle ilgili aranan bir şüpheli ile Locke'un bağlantısı bulunduğu açıklandı.

Locke'un suç sabıkasının bulunmadığı ve elindeki tabancanın da ruhsatlı olduğu anlaşılırken, polis, olayın "istihbarat eksikliğinden" kaynaklandığını savundu.

Polisin yılda yaklaşık 250 siyahiyi öldürdüğü ABD'de medya, olayı infaz olarak niteledi.

 

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