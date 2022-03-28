  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de yargıç Trump'ın 2020 seçimlerindeki adımlarının "suç" olabileceğine hükmetti
Dünya

ABD'de yargıç Trump'ın 2020 seçimlerindeki adımlarının "suç" olabileceğine hükmetti

ABD'de federal yargıç, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarının Kongredeki tescil sürecini engellemeye çalışarak "suç" işlemiş olabileceğine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 23:55:00 - 2022-03-28 23:58:13
ABD'de yargıç Trump'ın 2020 seçimlerindeki adımlarının "suç" olabileceğine hükmetti

California Bölge Yargıcı David Carter, açıkladığı 44 sayfalık karar metninde Trump ve hukuk danışmanı John Eastman hakkındaki hükmünü verdi.

Carter, Trump ve Eastman'ın Kongredeki 2020 başkanlık seçimleri onay sürecini engellemeye yönelik hareket ederek birçok federal suç işlemiş olabileceğini ve hareketlerinin "suç teşkil eden davranış" olarak yorumlanabileceğini kaydetti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü
Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü

Dünya

Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay