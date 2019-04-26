0553 313 94 23

ABD'de yakalanmıştı! Rus ajan hakkında karar verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz Temmuz ayında yakalanan Rus ajan Butina hakkında karar verildi.

26 Nisan 2019 Cuma 22:18
ABD'de yakalanmıştı! Rus ajan hakkında karar verildi

ABD'de federal mahkeme, Maria Butina isimli Rus ajanı kadını 18 ay hapse mahkum etti.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, başkent Washington'daki federal yargıç, geçen temmuz ayında Rusya için ajanlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Butina hakkında kararını açıkladı.

Hakim, Butina'nın 18 ay hapse mahkum edilmesine hükmetti.

Butina'nın 9 aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, ajanın 9 ay daha hapiste kalacağını bildirdi.

Aralık ayında suçunu itiraf etmişti

Temmuz ayında gözaltına alınan Butina, aralık ayında hakkındaki suçlamaları kabul ederek, savcılıkla iş birliği yaptıktan sonra Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada suçunu itiraf eden Butina, mahkemeye verdiği ifadesinde, Rus hükümeti adına Amerikalı siyasiler hakkında istihbarat toplamak üzere, bireysel silahlanmanın kısıtlanmasına karşı tutumuyla ülke kamuoyunda tartışmalara yol açan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) gibi kuruluşlara sızmaya çalıştığını anlatmıştı.

Savcılık, Butina'nın ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkili eski bir Rus milletvekili tarafından yönlendirildiğini savunurken, Butina'nın avukatı ise müvekkilinin ABD'ye öğrenci olarak geldiğini ve Amerikan siyasetine, ABD-Rusya ilişkilerine meraklı olduğunu ifade etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 22:18
  1. Butina
  2. Rus ajan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig’de üst ve alt sıralar karıştı
    1. Süper Lig’de üst ve alt sıralar karıştı
    2. Başakşehir 5 hafta 10 puan kaybetti
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    5. Başakşehir'e Göztepe darbesi!
    6. Sri Lanka’da polis ile silahlı gruplar..
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Fas’ta askeri uçak düştü: 2 ölü, 1..
    9. "Şiddeti tasvip etmiyoruz ama..."
    10. Filli Boya resmen satıldı!
    11. Bağımlılıkla mücadeleye futbolla..
    12. Ortaca’da çocuk istismarına tepki
    13. İsrail askerleri Gazze sınırında 60..
    14. ABD'de yakalanmıştı! Rus ajan hakkında..
    15. Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası..
    16. (Düzeltme) Başından vurulmuş halde..
    17. Tersanede iş kazası: 5 yaralı
    18. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    19. Avustralya'da 2 milyon kedi..
    20. Defineciler bu kez 600 yıllık tarihi..
    21. Bakan Albayrak’tan ‘gıda enflasyonu’..
    22. Kuaförü bastı, salondaki kadını 3..
    23. Başkentte Hint rüzgarı
    24. Türkiye'de bir ilk! İşte o Hybrid..
    25. Geleneksel geceyi yaşattılar
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan Arda Çamlar'a..
    27. Rus öğrencilerin Türk dünyasına ilgisi
    28. ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından..
    29. Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
    30. Bir beka meselesi: Hakk’ı haykıranlara..
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık altını gizlice kaçırdılar
    Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık altını gizlice kaçırdılar
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı