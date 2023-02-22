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Dünya ABD'de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın çıktı
Dünya

ABD'de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın çıktı

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan uranyum zenginleştirme tesisi Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde çıkan yangın sonucu bina tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, radyoaktif kirlenme meydana gelmediği belirtildi. Yangının üretim binasında çıktığı açıklanırken, olayın nedeni araştırılıyor. Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi, Manhattan Projesi kapsamında inşa edilmişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 22:42:00 -
ABD'de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın çıktı

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Oak Ridge bulunan ABD Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı. Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi tarafından yapılan açıklamada, binadaki tüm personelin tahliye edildiği aktarılarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangın sonucu çevrede radyoaktif kirlenmenin meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, yangının üretim binasında çıktığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi. Yangın bir uranyum bileşiği içerdiği belirterek, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi, ilk atom bombası için uranyumu zenginleştirmek amacıyla Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak inşa edilmişti.

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