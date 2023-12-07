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Dünya ABD’de üniversiteye silahlı saldırı düzenlendi!
Dünya

ABD’de üniversiteye silahlı saldırı düzenlendi!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 02:28:00 - 2023-12-07 02:28:27

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi’nde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Nevada polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesinin kampüsünde silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığını, birden fazla kişinin vurulduğunu belirtti.

Polis, güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli bir yere gitmeleri tavsiye edildi.

Nevada Polisinin açıklamasında, "Şu anda birden fazla kurban var gibi görünüyor. Lütfen bölgeden uzak durun, yakında daha fazla bilgiye sahip olacağız" ifadesi kullanıldı.

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