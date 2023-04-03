ABD'de tren kazası! 25 vagon raydan çıktı

Sanders Bölge Şerifi Ofisinden Bill Brown, yaptığı açıklamada, Montana Rail Link firmasına ait trenin, Paradise kasabasındaki Clark Fork Nehri kenarında raydan çıkan 25 vagonundan bazılarının nehre devrildiğini söyledi.

İtfaiye ekipleri ile Montana Rail Link yetkililerinin kaza mahallinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Brown, tren yükünün tehlikeli olup olmadığına yönelik araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

"Kazanın nedenlerini ortaya çıkarmaya kararlıyız"

Montana Rail Link firması tarafından yapılan açıklamada, vagonlardan herhangi bir tehlikeli madde sızıntısının yaşanmadığı belirtilerek "Kazanın ardından halk sağlığına öncelik vererek bölgede meydana gelebilecek herhangi bir etkinin giderilmesi için her türlü adımı atmaya ve kazanın nedenlerini ortaya çıkarmaya kararlıyız." ifadesine yer verildi.

ABD Senatosundaki Montana temsilcileri Steve Daines ve Jon Tester da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, tren kazasını yakından izlediklerini ve bölge yetkilileriyle temas halinde olduklarını duyurdu.

Ohio'da tren kazaları

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu, 3 Şubat'ta raydan çıkarak infilak etmişti. Kaza sonrası kimyasal maddeler etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

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Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuş, çevrede hayvan ölümlerine rastlandığı haberleri medyada yer almıştı.

Kaza, kamuoyunun gündeminden uzun süre düşmezken, aynı şirkete ait başka bir yük treni de bir ay sonra Ohio'nun Springfield kentinde yine kaza yapmıştı. 20 vagonun raydan çıktığı 4 Mart'taki ikinci kazada, ölen veya yaralanan olmazken, tehlikeli madde sızıntısının da yaşanmadığı bildirilmiş, sadece tedbir amaçlı çevre sakinlerine güvenli alanda bulunmaları tavsiye edilmişti.

ABD'deki Federal yetkililer ve Kongre üyeleri, başta Ohio ve Minnesota'daki tehlikeli kimyasallar taşıyan tren kazalarının ardından yaşanan çevre felaketleri nedeniyle tren işletmecilerini daha fazla güvenlik önlemleri almaya çağırıyor.

Federal kayıtlara göre, ABD'de her yıl 1000'in üzerinde tren kazası yaşanıyor.