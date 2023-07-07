ABD'de sosyal medya kapışması! Twitter, Meta'yı tehdit etti

Reuters'ın haberine göre, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın avukatı Alex Spiro, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'e gönderdiği bir e-posta ile Twitter'ın, Threads uygulaması nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

Meta'ya şok suçlama

Meta, Instagram'ın milyarlarca kullanıcısından yararlanarak Elon Musk'ın Twitter'ının yerini almaya çalışıyor.

Threads'a bir günde 30 milyondan fazla kullanıcı kaydoldu.

Avukat Spiro, Meta'yı, Twitter'ın ticari sırlarına ve diğer yüksek düzeyde gizli bilgilere erişimi olan ve bu bilgilere erişmeye devam eden eski Twitter çalışanlarını işe almakla suçladı.

Threads uygulaması nedir?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

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Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama.

Yeni platforma kullanıcılar, Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabiliyor.

Uzmanlar, Threads'in platformda yapılan son değişikliklerden memnun olmayan Twitter kullanıcılarını çekebileceğini söylüyor.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği belirtildi.