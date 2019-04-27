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ABD'de sinagoga saldırı: Yaralılar var!

ABD'nin San Diego kentinde, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın son gününde bir sinagoga silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin yaralandığı ve olayla ilgili de 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 23:30
ABD'de sinagoga saldırı: Yaralılar var!

San Diego Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.30'da (TSİ 21.30) Congregation Chabad adlı sinagogda silahlı saldırı olduğu ve olaya müdahale edildiği belirtildi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde ise saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililerden ise ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

1 kişi gözaltına alındı

San Diego Şerif Ofisinden ilerleyen saatlerde yapılan bir başka açıklamada ise olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulandığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yahudiler için kutsal kabul edilen ve 19 Nisan Cuma günü başlayan Hamursuz Bayramı bugün sona eriyor.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 23:30
  1. saldırı
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  4. sinagog
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 46 dk önce
    KENDİLERİ YAPTI!!! YANİ ABD=CIA FETÖ DESTEKÇİLERİ İNGİLTERE, FRANSA DAHA ÇOK YAPARLAR CAMİİ KİLİSE SİNAGOG SALDIRI YAPACAKLAR SONRASINDA MÜSLÜMAN ÜLKELERE OPERASYON. BÜYÜK ŞEYTAN AMERİKA KÜÇÜK ŞEYTAN İSRAİL. SONUNUZ ÇOK YAKIN. BÜYÜK PLAN ALEMLERİN SAHİBİ ALLAH INDIR.

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