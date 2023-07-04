ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kırk yaşlarında olduğu öğrenilen erkek saldırgan, olayın ardından gözaltına alınırken cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen üç silaha da el konuldu.

Saldırının meydana geldiği bölge, güvenlik güçlerince kordon altına alındı.

Polis yetkilileri, ölen kişilerin üçünün 20'li yaşlarda, birinin de 60 civarında olduğunu ifade ederken 2 ve 13 yaşındaki iki çocuğun da olay sırasında yaralandığını söyledi.