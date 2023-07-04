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Dünya ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-07-04 09:38:00 -
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk tespitlere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kırk yaşlarında olduğu öğrenilen erkek saldırgan, olayın ardından gözaltına alınırken cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen üç silaha da el konuldu.

Saldırının meydana geldiği bölge, güvenlik güçlerince kordon altına alındı.

Polis yetkilileri, ölen kişilerin üçünün 20'li yaşlarda, birinin de 60 civarında olduğunu ifade ederken 2 ve 13 yaşındaki iki çocuğun da olay sırasında yaralandığını söyledi.

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