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Dünya ABD'de silahlı saldırı! 6 kişiyi öldürdü ve...
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! 6 kişiyi öldürdü ve...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ölürken 9 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 10:13:00 -
ABD'de silahlı saldırı! 6 kişiyi öldürdü ve...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ölürken 9 kişi de yaralandı.

Sacramento şehrinde gerçekleştirilen saldırıda, saldırganın sokakta rastgele ateş açtığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Polis güçleri saldırının düzenlendiği sokağı kapatırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırının motivasyonu ise henüz bilinmiyor.

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