ABD'de silahlı saldırı! 6 kişiyi öldürdü ve...
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ölürken 9 kişi de yaralandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ölürken 9 kişi de yaralandı.
Sacramento şehrinde gerçekleştirilen saldırıda, saldırganın sokakta rastgele ateş açtığı kaydedildi.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Polis güçleri saldırının düzenlendiği sokağı kapatırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırının motivasyonu ise henüz bilinmiyor.