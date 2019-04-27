ABD'de salgın başladı! Aşı karşıtı Trump'tan kritik çağrı ABD'nin 22 eyaletinde yaklaşık 700 kızamık vakası yaşandı. Aşı karşıtlığıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle, "Aşı yaptırın" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki kızamık vakalarının artmasının ardından halka aşılanma çağrısında bulundu. Daha önce aşı karşıtı mesajlar veren Trump’ın bu açıklaması, ABD’de 22 eyalette yaklaşık 700 kızamık vakasının tespit edilmesinin ardından geldi. Beyaz Ev'de gazetecilere açıklama yapan Trump ABD’lileri kızamık aşılarını yaptırmaya çağırdı. Trump daha önce kızamık aşılarının otizme yol açtığına ilişkin aşı karşıtlarınca savunulan ve bilimsel verilere dayanmayan mesajlar vermişti. Aşılanma oranı düşüyor Aşı karşıtlarının propagandaları sonucu, ABD’de aşılanma oranları son yıllarda sürekli düşüyor. Kimi aşı karşıtları çocuklarını aşılatmama gerekçesi olarak dinsel ya da felsefi inançlarını öne sürüyor. Solhaber'in haberine göre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre ülkedeki kızamık vakaları, hastalığın bertaraf edildiği 2000 yılından beri görülmemiş seviyeye ulaştı. Son olarak Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles’ta bulunan üniversitelerde yüzlerce öğrenci ve çalışan kızamık şüphesiyle karantinaya alındı.

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