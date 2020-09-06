ABD'de polisin öldürdüğü siyahi Amerikalı Taylor için protesto düzenlendi

LOUISVILLE (AA) - ABD'de siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın martta evinde polis tarafından öldürüldüğü Kentucky eyaletinin Louisville kentinde binlerce protestocu polis şiddetine karşı yürüdü.

Göstericiler, Louisville'deki bir parktan 3 kilometre yürüyerek 146. Kentucky derbisinin yapıldığı Churchill Downs Hipodromu'nun kapılarına geldi.

Burada, "Adalet yok, derbi de yok" sloganları atan protestocular, Taylor'ı öldüren polisin tutuklanmasını talep etti.

Bu arada, önünde "Breonna Taylor'ı öldüren polisi tutuklayın" yazılı afiş taşıyan bir uçak da derbi başlamadan dakikalar önce hipodromun üzerinde daire çizdi.

Gösteriyi düzenleyenlerden Brittany Wiley, katılımcılara yaptığı konuşmada, "Adalet istiyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Protesto ediyoruz. Adalet yoksa derbi de yok." ifadesini kullandı.

- Ağır silahlı siyahiler de yürüdü

Diğer yandan, siyahilerden oluşan ağır silahlı grup "Şakası Olmayanlar Koalisyonu"nun (NFAC) yaklaşık 100 üyesi de hipodroma yürüdü.

Siyah paramiliter kıyafetler giyen grup üyeleri, Taylor için adalet istedi.

NFAC üyeleri, herhangi bir şiddet olayı yaşanmadan bölgeden ayrıldı.

- Taylor'ın ölümü

26 yaşındaki acil tıp teknisyeni Siyahi Amerikalı Breonna Taylor, mart ayında polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.