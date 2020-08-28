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Aktüel ABD'de polisin 8 kurşunla felç bıraktığı siyahi Jacob Blake'e hastanede kelepçeli tedavi
Aktüel

ABD'de polisin 8 kurşunla felç bıraktığı siyahi Jacob Blake'e hastanede kelepçeli tedavi

Baba Jacob Blake: - ''Oğlum yatağa zincirlenmiş''

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:21:52 -
ABD'de polisin 8 kurşunla felç bıraktığı siyahi Jacob Blake'e hastanede kelepçeli tedavi

NEW YORK (AA) - ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin sırtından 8 kurşunla vurarak felç li kalmasına yol açtığı siyahi Jacob Blake'in hastanede kelepçeli olarak tedavi edildiği iddia edildi.

Jacob Blake'in amcası Justin Blake, CNN'e yaptığı açıklamada, Jacob Blake'in babasının hastaneye gittiğinde oğlunu bir ameliyat sonrası bakım odasında yatağına kelepçelenmiş olarak bulduğunu söylediğini aktardı.

Bunun ''kalp kırıcı'' bir hareket olduğunu belirten amca Justin Blake, ''Felçi ve yürüyemez bir haldeki bir hastaya bunu yapmak yaralı bir insana hakaret demektir.'' ifadelerini kullandı.

- ''Oğlum yatağa zincirlenmiş''

Daha önce Demokrat Parti'den başkan adayı da olan girişimci Andrew Yang ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jacob Blake'in babasının kendisine, ''Oğlum yatağa zincirlenmiş.'' dediğini anlattı.

Blake'in bilincinin yerinde olduğu bilgisini aktaran Yang, 29 yaşındaki siyahi Amerikalının uyandığında ilk sözlerinin, ''Baba bana neden bu kadar çok ateş ettiler.'' sorusu olduğunu aktardı.

Yang, Blake'in babasına, aile adına hangi mesajı paylaşabileceğini sorduğunu ve "Onlara oğlumun bir insan olduğunu söyle." yanıtını aldığını belirtti.

Wisconsin Valisi Tony Evers, basın toplantısında bir soru üzerine, Blake'in neden kelepçelenmek zorunda olduğunu anlayamadığını söyledi.

Evers, "Bunun neden gerekli olduğu konusunda hiçbir kişisel fikrim olamaz. Ona yardım etmenin daha iyi yolu onu tedavi etmektir." dedi.

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